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Истица по делу о сексуальном насилии хоккеистов канадской молодежки заявила в суде, что выпила 12 порций алкоголя в ночь инцидента и чувствовала себя «некомфортно в окружении мужчин» на танцполе

Истица по делу о сексуальном насилии канадских хоккеистов дала показания.

В Канаде ранее началось судебное разбирательство по делу пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады-2018, которых обвиняют в сексуальном насилии. Майкл Маклауд, Диллон Дюбе, Кэл Фут, Картер Харт и Алекс Форментон не признали себя виновными.

Хоккеистов обвиняют в сексуальном насилии над женщиной, которую называют Э. М. в судебных документах из-за запрета на разглашение ее личности.

Истица в суде рассказала, что чувствовала себя «некомфортно», «смущенно», «испытывала клаустрофобию», находясь «в окружении» мужчин на танцполе в баре Jack’s.

Женщина, выступавшая по видеосвязи, сказала, что выпила 12 напитков в ночь предполагаемого инцидента в июне 2018 года, а именно – семь порций Jagerbomb (коктейль на основе Jägermeister и энергетика – Спортс’‘), порцию водки или текилы, два прохладительных напитка, пиво и водку с содовой. Она заявила, что чувствовала себя «очень пьяной» к концу вечера.

Девушка охарактеризовала свои впечатления от бара и встречи с Маклаудом как «нормальные» после того, как ее представил неназванный партнер по команде. Позже она сказала, что чувствовала «давление», находясь в компании с Майклом – он ждал снаружи туалета, куда она направилась, чтобы прийти в себя.

После того, как помощник прокурора Меган Каннингем показала Э. М. видео с мобильного телефона, записанное ближе к концу вечера на танцполе, женщина сказала, что она выглядела «действительно пьяной», ее глаза были закрыты, и она «не выглядит так, будто знает, что снимается видео».

Показания Э.М. завершились после просмотра видеозаписи с камер наблюдения, на которой она и Маклауд выходят из такси и идут по вестибюлю отеля Delta Armouries. Она сказала, что вернулась в отель с хоккеистом, потому что ей «трудно говорить нет».

Ожидается, что показания Э. М. возобновятся в понедельник.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sportsnet
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