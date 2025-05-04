Кейн выиграл первый трофей в карьере в 31 год – Бундеслигу с «Баварией». С «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов

Харри Кейн выиграл первый трофей в карьере в 31 год.

Английский форвард стал чемпионом Германии в составе «Баварии ». Он проводит в клубе второй сезон.

Ранее Кейн выступал за «Тоттенхэм » на протяжении 12 сезонов, но ни разу не побеждал в английской Премьер-лиге, национальных или международных кубковых соревнованиях. В его активе 213 голов за 320 игр в АПЛ.

Нападающий также не имеет трофеев в составе сборной Англии . Лучший результат – два финала Евро (1:1, 2:3 по пенальти с Италией в 2021-м и 1:2 с Испанией в 2024-м). Кейн забил 71 мяч в 105 матчах за Англию.

Ули Хенесс: «Вряд ли кто-то из игроков «Баварии» заслуживает выиграть титул больше, чем Кейн. Он много забивает, но также много работает для команды»