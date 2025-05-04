Газзаев об отставке Лички: «Ничего неожиданного, человек не готов давать результат. «Динамо» – клуб с историей и амбициями, ему нужны трофеи»
Валерий Газзаев поддерживает решение «Динамо» об отставке Марцела Лички.
На этой неделе бело-голубые объявили об уходе чешского специалиста с поста главного тренера. Команда сейчас занимает 5-е место в Мир РПЛ.
«Жизнь профессионального тренера такая: нет результата – увольняют, есть результат – продолжает работать.
Мне кажется, ничего неожиданного в отставке Лички нет. Человек не готов давать результат. Я поддерживаю руководство «Динамо». Потому что условия созданы идеальные, а результата не было.
«Динамо» – клуб с историей и амбициями. Им нужны трофеи», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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