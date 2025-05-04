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Кубок Гагарина. «Динамо» Москва примет «Трактор» в 4-м матче полуфинала при 0-3 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Динамо» Москва примет «Трактор» в 4-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет Кинопоиск. 

Кубок Гагарина

1/2 финала

Счет в серии: 0-3

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Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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