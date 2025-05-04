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«Реал» отстает от «Барсы» на 4 очка перед класико. До конца сезона Ла Лиги – 4 тура

«Реал» отстает на 4 очка от «Барселоны» перед класико.

Матч между командами состоится 11 мая в Барселоне.

У «Барсы» за 4 тура до чемпионата 79 очков, у «Реала» – 75.

«Реалу» в оставшихся матчах также предстоит встретиться с «Мальоркой», «Севильей» и «Сосьедадом». «Барсе» – с «Эспаньолом», «Вильярреалом» и «Атлетиком».

Опубликовано: Sports
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