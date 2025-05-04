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  • Соглашение Анчелотти с Бразилией включает товарищеский матч с «Реалом». Тренеру предлагают 625 200 евро в месяц и 5 млн за победу на ЧМ-2026 (O Globo)
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Соглашение Анчелотти с Бразилией включает товарищеский матч с «Реалом». Тренеру предлагают 625 200 евро в месяц и 5 млн за победу на ЧМ-2026 (O Globo)

Соглашение Карло Анчелотти с Бразилией включает товарищеский матч с «Реалом».

Об этом сообщает O Globo.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» достиг соглашения с Эднальдо Родригесом, президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF).

По информации источника, предварительное соглашение Анчелотти с CBF рассчитано до конца ЧМ-2026. Оно предусматривает зарплату в размере 4 млн бразильских реалов (625,2 тыс. евро) ежемесячно, а также бонус в размере 5 млн евро в случае победы Бразилии на чемпионате мира. Также сообщается, что контракт включает несколько чартерных рейсов в Европу.

Планируется, что Анчелотти прибудет в Рио-де-Жанейро 26 мая, после чего объявит состав сборной Бразилии на отборочные матчи ЧМ против Эквадора и Парагвая. Игры пройдут 5 и 10 июня.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: O Globo
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товарищеские матчи (сборные)
товарищеские матчи (клубы)
Федерация футбола Бразилии
logoРеал Мадрид
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