Матч окончен
«Челси» обыграл «Ливерпуль» – 3:1. Энцо, Палмер и ван Дейк забили в чужие ворота, Куанса – в свои
«Ливерпуль» в ранге чемпиона уступил «Челси» (1:3) в гостях в 35-м туре АПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Энцо Фернандес открыл счет на 3-й минуте. Джарелл Куанса на 56-й отправил мяч в свои ворота.
Вирджил ван Дейк отыграл один мяч на 85-й. На 96-й хавбек «синих» Коул Палмер с пенальти установил окончательный счет.
«Ливерпуль» занимает первое место в таблице, имея 82 очка. «Челси» занимает пятую строчку, набрав 63 балла.
Премьер-лига. 35 тур
4 мая 15:30, Стэмфорд Бридж
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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