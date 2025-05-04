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«Челси» обыграл «Ливерпуль» – 3:1. Энцо, Палмер и ван Дейк забили в чужие ворота, Куанса – в свои

«Ливерпуль» в ранге чемпиона уступил «Челси» (1:3) в гостях в 35-м туре АПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Энцо Фернандес открыл счет на 3-й минуте. Джарелл Куанса на 56-й отправил мяч в свои ворота. 

Вирджил ван Дейк отыграл один мяч на 85-й. На 96-й хавбек «синих» Коул Палмер с пенальти установил окончательный счет.

«Ливерпуль» занимает первое место в таблице, имея 82 очка. «Челси» занимает пятую строчку, набрав 63 балла.

Премьер-лига. 35 тур
4 мая 15:30, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
3 - 1
-xG-
Ливерпуль
Матч окончен
  Палмер
90’
+6’
Фернандес   Джеймс
88’
85’
  ван Дейк
Санчо
84’
82’
Цимикас   Кьеза
Лавия   Гюсто
78’
Джексон   Санчо
72’
69’
Эллиот   Собослаи
69’
Эндо   Мак Аллистер
58’
Куанса
58’
Диогу Жота   Нуньес
57’
Александер-Арнолд   Брэдли
  Куанса
56’
Чалоба
54’
51’
ван Дейк
2тайм
Перерыв
  Фернандес
3’
Челси
Санчес, Кукурелья, Колуилл, Чалоба, Кайседо, Фернандес, Лавия, Мадуэке, Палмер, Нету, Джексон, Йоргенсен, Адарабиойо, Бадьяшиль, Джеймс, Гюсто, Ачимпонг, Дьюзбери-Холл, Джордж, Санчо
Запасные: Фернандес, Джексон, Адарабиойо, Бадьяшиль, Джордж, Лавия, Дьюзбери-Холл, Йоргенсен, Ачимпонг
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Цимикас, ван Дейк, Куанса, Александер-Арнолд, Джонс, Эндо, Гакпо, Эллиот, Салах, Диогу Жота, Келлехер, Конате, Робертсон, Брэдли, Собослаи, Мак Аллистер, Диас, Нуньес, Кьеза
Запасные: Фернандес, Джексон, Адарабиойо, Бадьяшиль, Джордж, Лавия, Дьюзбери-Холл, Йоргенсен, Ачимпонг
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Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoЭнцо Фернандес
logoДжарелл Куанса
logoВирджил ван Дейк
logoКоул Палмер
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