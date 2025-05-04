«Бавария» в 34-й раз выиграла чемпионат Германии по футболу.

В 32-м туре Бундеслиги команда Венсана Компани в гостях сыграла вничью с «РБ Лейпциг » (3:3), а «Байер» поделил очки с «Фрайбургом» (2:2) на выезде.

Таким образом, «Бавария » досрочно заняла первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер » уже не сможет отыграть у лидера отставание в 8 очков за две игры.

Отметим, что 34 титула – это рекорд Бундеслиги. У «Нюрнберга» 9 побед, у «Боруссии» Дортмунд – 8.

Мюнхенцы стали чемпионами Германии в 12-й раз за последние 13 лет. В прошлом сезоне «Бавария» стала третьей, пропустив вперед «Байер» и «Штуттгарт».