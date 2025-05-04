🏆 «Бавария» в 34-й раз выиграла чемпионат Германии
«Бавария» в 34-й раз выиграла чемпионат Германии по футболу.
В 32-м туре Бундеслиги команда Венсана Компани в гостях сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (3:3), а «Байер» поделил очки с «Фрайбургом» (2:2) на выезде.
Таким образом, «Бавария» досрочно заняла первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» уже не сможет отыграть у лидера отставание в 8 очков за две игры.
Отметим, что 34 титула – это рекорд Бундеслиги. У «Нюрнберга» 9 побед, у «Боруссии» Дортмунд – 8.
Мюнхенцы стали чемпионами Германии в 12-й раз за последние 13 лет. В прошлом сезоне «Бавария» стала третьей, пропустив вперед «Байер» и «Штуттгарт».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости