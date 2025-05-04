НБА. Второй раунд плей-офф. «Кливленд» примет «Индиану» в 1-м матче

Сегодня стартует серия второго раунда плей-офф НБА.

«Кливленд » примет на своей площадке «Индиану» в 1-м матче противостояния.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

Счет в серии – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.