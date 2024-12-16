«Парад зануд-иноагентов, который Ротенбергу пришлось осадить. Жестко, но по делу». Кожевников об освещении Кубка Первого канала журналистами

Александр Кожевников раскритиковал работу журналистов на Кубке Первого канала.

– У меня претензии и к вашему брату-журналисту.

– Какие?

– Матчи России со сборной мира и Беларусью получились зрелищными. На каком-то этапе иностранцы разозлились, включились на полную, но разгрома все равно не избежали. Рекордная аудитория на трибунах, живой гимн, концерты в перерывах, трансляция на всю страну – так порадуйтесь за нее, тем более в нынешние времена!

Но нет, ни в телекомментариях, ни на пресс-конференции это настроение хоккейного праздника подхвачено не было. Наоборот, получился какой-то парад зануд-иноагентов, который главному тренеру «России 25» [Роману Ротенбергу] пришлось осадить. Жестко, но по делу.

А некоторые эксперты, которые еще летом требовали отменить лимит на легионеров и уверяли, что в России народ будет болеть даже за папуасов , вдруг раскритиковали сборную своих любимых иностранцев за несерьезное отношение к турниру.

Ребята, так вы за легионеров или против, верите в них или нет? Определитесь! – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Вайсфельд об игре «России 25» и легионеров КХЛ: «Какая там игра? Ребят собрали отдохнуть. К Кожевникову такие вопросы»

Ротенберг о силе соперников «России 25»: «Не знаю, зачем журналисты в телеграм‑каналах ставят ее под сомнение. Может, по просьбе врагов. И не все из них могут оценить, не все играли в хоккей»

«Сборная России победила, к вашему сожалению». И опять Ротенберг в эпицентре – на Кубке Первого канала