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«Флорида» победила «Эдмонтон» в гостях – 6:5. Команды провели 1-й матч после встречи в финале Кубка Стэнли

«Флорида» победила «Эдмонтон» в гостях (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команды провели первую игру после встречи в финальной серии Кубка Стэнли-2024, которую выиграли «Пантерс» (4-3). 

Автором победной шайбы стал форвард южан Картер Верхэге, отличившийся на 53:05. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoФлорида
logoКартер Верхэге
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