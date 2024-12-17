«Флорида» победила «Эдмонтон» в гостях – 6:5. Команды провели 1-й матч после встречи в финале Кубка Стэнли
«Флорида» победила «Эдмонтон» в гостях (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команды провели первую игру после встречи в финальной серии Кубка Стэнли-2024, которую выиграли «Пантерс» (4-3).
Автором победной шайбы стал форвард южан Картер Верхэге, отличившийся на 53:05.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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