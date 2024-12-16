«Хоккейная семья». Ротенберг выложил фото с чиновниками из ОАЭ, Индии, ЮАР, Турции, Беларуси и Казахстана
Роман Ротенберг выложил фото со спортивными чиновниками из разных стран.
На общий снимок попали представители Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Индии, Южной Африки, Беларуси и Казахстана.
«Хоккейная семья 🇷🇺 🇦🇪 🇹🇷 🇮🇳 🇿🇦 🇧🇾 🇰🇿», – написал вице-президент ФХР, главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Ротенберг о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Хотим пригласить лучшие клубы НХЛ и сборную Канады в Дубай. Совместными усилиями можно добиться проведения таких игр»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем