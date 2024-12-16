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«Хоккейная семья». Ротенберг выложил фото с чиновниками из ОАЭ, Индии, ЮАР, Турции, Беларуси и Казахстана

Роман Ротенберг выложил фото со спортивными чиновниками из разных стран.

На общий снимок попали представители Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Индии, Южной Африки, Беларуси и Казахстана.

«Хоккейная семья 🇷🇺 🇦🇪 🇹🇷 🇮🇳 🇿🇦 🇧🇾 🇰🇿», – написал вице-президент ФХР, главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Ротенберг о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Хотим пригласить лучшие клубы НХЛ и сборную Канады в Дубай. Совместными усилиями можно добиться проведения таких игр»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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