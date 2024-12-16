Мостовой об охоте Воробьева на зайцев: «Это не запрещено – кто-то фото с голой жопой выставляет и тащится. Для меня что-то связанное со стрельбой – запрет»
Александр Мостовой высказался о фото Дмитрия Воробьева с охоты.
Нападающий «Локомотива» ранее опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.
«Я охоту не люблю. Тем более когда что-то связано со стрельбой или чем-то подобным... Для меня это запрет. Если человек любит это... Но зачем тогда выкладывать такое?
Хотя, опять же, сейчас выставляют все, кому чего не лень. В нынешнее время нужно ко всему относиться осторожнее. К сожалению, ребята все молодые и многие живут под эффектом вседозволенности.
Ну, а кто-то скажет: «Вот, молодец!». Это же не запрещено. Кто-то выставляет фото с голой жопой, а кто-то с грудью – и тащится, правильно?» – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
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