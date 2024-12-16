Ямаль пропустит 3-4 недели из-за травмы голеностопа. Вингер «Барсы» не сыграет с «Атлетико»
Ламин Ямаль выбыл на 3-4 недели из-за травмы.
Полузащитник «Барселоны» получил повреждение в первом тайме матча против «Леганеса» (0:1) после подката Ивана Неу, но находился на поле до 75-й минуты.
Каталонский клуб сообщил о результатах проведенного обследования, по итогам которого установлено, что у Ламина Ямаля повреждение связок голеностопа.
Вингер команды пропустит три-четыре недели. Таким образом, испанец не сыграет в предстоящем матче Ла Лиги против «Атлетико», который пройдет 21 декабря.
В этом сезоне Ямаль забил 5 голов и сделал 9 передач в 16 матчах Ла Лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Барселоны»
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