Ямаль пропустит 3-4 недели из-за травмы голеностопа. Вингер «Барсы» не сыграет с «Атлетико»

Ламин Ямаль выбыл на 3-4 недели из-за травмы.

Полузащитник «Барселоны» получил повреждение в первом тайме матча против «Леганеса » (0:1) после подката Ивана Неу, но находился на поле до 75-й минуты.

Каталонский клуб сообщил о результатах проведенного обследования, по итогам которого установлено, что у Ламина Ямаля повреждение связок голеностопа.

Вингер команды пропустит три-четыре недели. Таким образом, испанец не сыграет в предстоящем матче Ла Лиги против «Атлетико», который пройдет 21 декабря.

В этом сезоне Ямаль забил 5 голов и сделал 9 передач в 16 матчах Ла Лиги .