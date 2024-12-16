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Неймар сказал команде, что перейдет в «Интер Майами» Месси летом. Контракт с «Аль-Хилалем» истекает в июне (Sky Sport Switzerland)

Неймар может перейти в «Интер Майами».

По информации Sky Sport Switzerland, нападающий «Аль-Хилаля» сказал партнерам по команде, что летом перейдет в клуб МЛС, где играют его бывшие партнеры по «Барселоне» Лионель Месси, Луис Суарес и Серджи Бускетс.

Источники в Саудовской Аравии, в свою очередь, утверждают, что бразилец таким образом рассчитывал оказать давление на руководство лиги и министра спорта с целью добиться повышения зарплаты.

Контракт Неймара с «Аль-Хилалем» истекает в 2025 году – ранее сообщалось, что продление соглашения маловероятно.

Неймар пропустил около года из-за травмы крестообразной связки колена и вернулся на поле в октябре. После восстановления бразильский нападающий принял участие в двух матчах азиатской Лиги чемпионов, после чего получил травму бедра.

Владелец «Интер Майами» Мас готов подписать Неймара: «Если появится возможность привезти игрока такого калибра, мы не будем колебаться. У нас неограниченный бюджет»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport Switzerland
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