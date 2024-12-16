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Нино интересен «Крузейро». «Зенит» требует 15 млн евро за защитника (UOL)

Защитник «Зенита» Нино интересен «Крузейро».

По информации UOL, несколько дней назад бразильский клуб связался с «Зенитом» для консультации на предмет возможного трансфера. Сине-бело-голубые запросили за Нино около 15 млн евро.

Сообщается, что Нино по-прежнему входит в сферу интересов «Крузейро», несмотря на высокую стоимость. При этом клуб рассматривает и другие варианты для усиления обороны.

Нино перешел в «Зенит» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне бразильский защитник провел за клуб 18 матчей в Мир РПЛ и забил один гол. Его подробную статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: UOL
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logoНино Мота
возможные трансферы
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