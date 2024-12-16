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Новым президентом RFEF избран Рафаэль Лусан. Его могут отстранить из-за дела о хищении гранта на реконструкцию футбольного поля – суд вынесет вердикт по апелляции в феврале

Избран новый президент Королевской испанской футбольной федерации.

Пост главы RFEF займет галисиец Рафаэль Лусан. Его полномочия продлятся до 2028 года.

Как передает As, кандидатуру Лусана поддержали 90 членов Ассамблеи, соперник Лусана Сальвадор Гомар набрал 43 голоса. Третий кандидат, Серхио Мерчан, снялся с выборов незадолго до голосования. Также сообщается, что во время избирательной кампании Лусана поддерживал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Отмечается, что Лусану может грозить отстранение от должности, поскольку в отношении него вынесен приговор, не позволяющий ему занимать государственные должности – ранее функционер был признан виновным в хищении гранта на реконструкцию футбольного поля в Моранье. Лусан обжаловал приговор в верховном суде Испании – ожидается, что решение по апелляции будет вынесено в феврале.

Напомним, предыдущий президент федерации Педро Роча в июле был отстранен от футбола на 2 года за превышение полномочий – это произошло спустя 3 месяца после его избрания.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoСборная Испании по футболу
Федерация футбола Испании
logoЛа Лига
Педро Роча
Хавьер Тебас
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