Жозе не хочет покидать «Спартак» зимой. «Лас-Пальмас» не делал предложений по форварду (Metaratings)
Виллиан Жозе намерен остаться в «Спартаке».
По информации Metaratings, 33-летний нападающий не хочет покидать клуб в зимнее трансферное окно. «Лас-Пальмас», об интересе которого сообщалось ранее, не делал предложений по бразильцу.
Ранее появилась информация, что «Спартак» готов рассмотреть варианты расставания с Жозе, в том числе расторжение контракта. Соглашение с форвардом рассчитано до июня 2026 года, его зарплата составляет около 1,8 млн евро в год.
Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» минувшим летом. В составе красно-белых бразилец провел 13 матчей, отметившись голом в Фонбет Кубке России. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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