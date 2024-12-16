Жозе не хочет покидать «Спартак» зимой. «Лас-Пальмас» не делал предложений по форварду (Metaratings)

Виллиан Жозе намерен остаться в «Спартаке».

По информации Metaratings, 33-летний нападающий не хочет покидать клуб в зимнее трансферное окно. «Лас-Пальмас», об интересе которого сообщалось ранее, не делал предложений по бразильцу.

Ранее появилась информация, что «Спартак » готов рассмотреть варианты расставания с Жозе, в том числе расторжение контракта . Соглашение с форвардом рассчитано до июня 2026 года, его зарплата составляет около 1,8 млн евро в год.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» минувшим летом. В составе красно-белых бразилец провел 13 матчей, отметившись голом в Фонбет Кубке России. Подробную статистику футболиста можно найти здесь .