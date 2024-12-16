Аршавин о Федорищеве: «Он поставил руководство нашего футбола в неловкое положение, пришел на поле, где не знает законов. Нужно проводить расследование, если ничего не будет – что-то не то с губернатором»
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.
– Как вы относитесь к высказываниям губернатора Федорищева?
– Мне кажется, он поставил руководство нашего футбола в неловкое положение. Если сейчас ничего не будет делаться, а пока к этому все и идет, то очень интересно все выходит.
После слов губернатора нужно проводить расследование, вызывать, какие-то решения должны быть. Если этого не будет – хорошо, тогда что-то не то с губернатором, если он никаких фактов не предоставил.
– Вы в этом видите реальное желание разобраться или повысить свою цитируемость?
– Я думаю, что он пришел на то поле, где он не знает законов и не знает людей, которые на нем играют и работают. Я думаю, со временем ему объяснят. С Павлом Олеговичем (Андреевым – Спортс’’) он же уже встретился.
Как правило, никогда никто не кричит. Обычно сразу берут людей и закрывают их, – сказал бывший нападающий «Зенита» и сборной России в эфире шоу «Это футбол, брат!».
«Я за базар отвечу». Самарский губернатор давит: неделю назад не знал про РПЛ, Осинькин – теперь красавчик
Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий