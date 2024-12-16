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Аршавин о Федорищеве: «Он поставил руководство нашего футбола в неловкое положение, пришел на поле, где не знает законов. Нужно проводить расследование, если ничего не будет – что-то не то с губернатором»

Андрей Аршавин оценил высказывания Вячеслава Федорищева.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» команд Мир РПЛ.

– Как вы относитесь к высказываниям губернатора Федорищева?

– Мне кажется, он поставил руководство нашего футбола в неловкое положение. Если сейчас ничего не будет делаться, а пока к этому все и идет, то очень интересно все выходит. 

После слов губернатора нужно проводить расследование, вызывать, какие-то решения должны быть. Если этого не будет – хорошо, тогда что-то не то с губернатором, если он никаких фактов не предоставил.

– Вы в этом видите реальное желание разобраться или повысить свою цитируемость?

– Я думаю, что он пришел на то поле, где он не знает законов и не знает людей, которые на нем играют и работают. Я думаю, со временем ему объяснят. С Павлом Олеговичем (Андреевым – Спортс’’) он же уже встретился.

Как правило, никогда никто не кричит. Обычно сразу берут людей и закрывают их, – сказал бывший нападающий «Зенита» и сборной России в эфире шоу «Это футбол, брат!».

«Я за базар отвечу». Самарский губернатор давит: неделю назад не знал про РПЛ, Осинькин – теперь красавчик

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко 

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
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