25

Венгрии удалось добиться исключения Олимпийского комитета России из пакета санкций Евросоюза

Сийярто заявил, что Венгрии удалось добиться исключения ОКР из пакета санкций ЕС.

В 15-й пакет санкций Евросоюза попали журналистка Тина Канделаки, российские чиновники и бизнесмены. Всего в списке фигурируют 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и Северной Кореи.

Петер Сийярто – министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии. 

«Каковы были самые сумасшедшие идеи: например, хотели включить в санкционный список патриарха Кирилла... хотели внести туда постпреда России при ООН...

Мы ветировали, точнее заявили, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России... и двух российских футбольных команд первого звена», – сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
ОКР
Политика
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев об избрании главой ОКР: «Большая честь и ответственность. Отдельные слова благодарности президенту России за разрешение совмещать ключевые для развития спорта посты»
1114 декабря, 07:44
Дмитрий Свищев: «Поздравляю Дегтярева с избранием на пост президента ОКР. Предстоит решение непростых задач – возвращения в олимпийское движение»
413 декабря, 11:56
Михаил Дегтярев: «Пора прекратить агрессивную риторику в адрес наших международных коллег. Многие из них давно поняли, что глобальный спорт без России не летит»
5413 декабря, 10:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Рылов о ЧМ на короткой воде: «Ребята показали себя отлично. Команда у нас обновилась, и это очень радует»
сегодня, 13:36
Евгений Рылов: «Буду получать нейтральный статус, скорее всего»
41сегодня, 13:26
Мазепин о российских пловцах на ЧМ: «Они реально герои. Очень сложно было выходить на старт после паузы, а для многих спортсменов этот турнир был первым»
сегодня, 12:34
Егор Корнев: «За что могу себя похвалить? Ни за что. Но чемпионат мира – это опыт, невероятная мотивация, чтобы работать больше и побеждать»
1сегодня, 12:26
Пригода о ЧМ на короткой воде: «Хочется поставить себе жирную четверку с плюсом за работу. С оптимизмом буду смотреть дальше»
3сегодня, 12:15
Сальников о посте European Aquatics без Лифинцева: «Это вызвало недоумение даже у их руководства. Они сами не знали, что это произошло»
сегодня, 10:16
Коротышкин о российских пловцах на ЧМ: «За шесть дней они вернули веру будущему поколению спортсменов и тренеров»
3сегодня, 09:49
Покровская о российских пловцах на ЧМ: «Настоящие герои! Это такой стимул работать и выигрывать»
2сегодня, 09:40
Депутат Журова: «Выступление наших пловцов на чемпионате мира стало разочарованием для западных пропагандистов»
54сегодня, 09:27
Чепик о ЧМ: «Лифинцев – супергерой. У всех была невероятная мотивация, в эстафетах вытаскивали до последнего. По-моему, так круто никогда не было»
3сегодня, 08:11
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
2сегодня, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
111 декабря, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Рекомендуем