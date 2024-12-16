Венгрии удалось добиться исключения Олимпийского комитета России из пакета санкций Евросоюза
Сийярто заявил, что Венгрии удалось добиться исключения ОКР из пакета санкций ЕС.
В 15-й пакет санкций Евросоюза попали журналистка Тина Канделаки, российские чиновники и бизнесмены. Всего в списке фигурируют 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и Северной Кореи.
Петер Сийярто – министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.
«Каковы были самые сумасшедшие идеи: например, хотели включить в санкционный список патриарха Кирилла... хотели внести туда постпреда России при ООН...
Мы ветировали, точнее заявили, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России... и двух российских футбольных команд первого звена», – сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
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