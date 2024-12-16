Сийярто заявил, что Венгрии удалось добиться исключения ОКР из пакета санкций ЕС.

В 15-й пакет санкций Евросоюза попали журналистка Тина Канделаки , российские чиновники и бизнесмены. Всего в списке фигурируют 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и Северной Кореи.

Петер Сийярто – министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

«Каковы были самые сумасшедшие идеи: например, хотели включить в санкционный список патриарха Кирилла... хотели внести туда постпреда России при ООН...

Мы ветировали, точнее заявили, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России... и двух российских футбольных команд первого звена», – сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.