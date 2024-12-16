Евгений Рылов: «Буду получать нейтральный статус, скорее всего»
Пловец Рылов заявил, что, скорее всего, будет получать нейтральный статус.
Евгений Рылов – двукратный олимпийский чемпион Токио-2020.
– Нейтральный статус будете получать?
– Как показывает практика, эмоции требуют. Получать буду, скорее всего, – сказал Рылов.
Евгений Рылов: «Не имею желания получать нейтральный статус, хочу выступать под флагом России»
Отказ Рылова от Олимпиады – политический жест. Его и так туда не пустят
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Матч ТВ»
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