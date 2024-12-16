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Евгений Рылов: «Буду получать нейтральный статус, скорее всего»

Пловец Рылов заявил, что, скорее всего, будет получать нейтральный статус.

Евгений Рылов – двукратный олимпийский чемпион Токио-2020.

– Нейтральный статус будете получать?

– Как показывает практика, эмоции требуют. Получать буду, скорее всего, – сказал Рылов.

Евгений Рылов: «Не имею желания получать нейтральный статус, хочу выступать под флагом России»

Отказ Рылова от Олимпиады – политический жест. Его и так туда не пустят

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Матч ТВ»
плавание
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