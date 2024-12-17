Бобровский в 4-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 25 из 30 бросков «Эдмонтона». Победа – 5-я в последних 6 играх
Сергей Бобровский в 4-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч.
Вратарь «Флориды» отразил 25 из 30 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (6:5).
Победа стала для 36-летнего россиянина 5-й в последних 6 играх. Всего в сезоне – 14-й в 21 матче (88,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,97).
За карьеру в рамках регулярок у Бобровского 410 побед в 721 матче. Он занимает 11-е место в лиге по их числу, на 10-м идет Тони Эспозито (423 в 886).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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