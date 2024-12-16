Сын инвестора «Химок» Садыгов занял 38-е место в списке лучших футболистов России от «СЭ». У форварда нет голов в 2024-м, проголосовал за него директор «Пари НН»
Директор «Пари НН» включил Илью Садыгова в список «Лучший футболист России».
Спортивный директор нижегородцев Александр Удальцов поставил форварда «Химок» на 5-е место в своем топе – после Константина Тюкавина, Максима Глушенкова, Александра Головина и Джона Кордобы.
Голос Удальцова позволил сыну инвестора «Химок» Туфана Садыгова войти в топ-38 лучших футболистов года в России. Игрок набрал 1 балл.
По итогам голосования первое место занял Александр Головин, у него 185 голосов.
В 2024 году Садыгов провел 21 матч, он не забил голов и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
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