Юран об охоте Воробьева на зайцев: «Что в этом такого? Законом не запрещено. Он же не в баре сидит или ночном клубе во время отпуска? Если бы рыбы наловил, тоже критиковали бы?»
Нападающий «Локомотива» ранее опубликовал фотографию, на которой он с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.
«У нас что охота запрещена законодательством? Есть понятие открытая охота, когда можно охотиться на птицу, кабана, лося, зайца. И что в этом такого?
Дмитрия – законопослушный гражданин. Законом у нас охота не запрещена. Если бы у нас запретили охотиться на зайцев, наверное, это было бы неправильно.
Но человек же не занимался браконьерством. Он проводит отпуск, любит походить по лесу, по полям, поохотиться. Что в этом такого?
Оставьте человека в покое. Он не нарушал закон. Дмитрий же не в баре сидит или ночном клубе во время отпуска? Он – профессионал.
Ну, любит активный отдых. А если бы летом рыбы наловил, тоже критиковали бы? Это его личная жизнь.
Еще раз повторюсь: Воробьев не нарушал закон, охотившись на зайцев. Вот и все», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран.
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