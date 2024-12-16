Юран об охоте Воробьева на зайцев: «Что в этом такого? Законом не запрещено. Он же не в баре сидит или ночном клубе во время отпуска? Если бы рыбы наловил, тоже критиковали бы?»

Сергей Юран высказался относительно охоты Дмитрия Воробьева на зайцев.

Нападающий «Локомотива » ранее опубликовал фотографию , на которой он с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.

«У нас что охота запрещена законодательством? Есть понятие открытая охота, когда можно охотиться на птицу, кабана, лося, зайца. И что в этом такого?

Дмитрия – законопослушный гражданин. Законом у нас охота не запрещена. Если бы у нас запретили охотиться на зайцев, наверное, это было бы неправильно.

Но человек же не занимался браконьерством. Он проводит отпуск, любит походить по лесу, по полям, поохотиться. Что в этом такого?

Оставьте человека в покое. Он не нарушал закон. Дмитрий же не в баре сидит или ночном клубе во время отпуска? Он – профессионал.

Ну, любит активный отдых. А если бы летом рыбы наловил, тоже критиковали бы? Это его личная жизнь.

Еще раз повторюсь: Воробьев не нарушал закон, охотившись на зайцев. Вот и все», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран.