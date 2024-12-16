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  • Юран об охоте Воробьева на зайцев: «Что в этом такого? Законом не запрещено. Он же не в баре сидит или ночном клубе во время отпуска? Если бы рыбы наловил, тоже критиковали бы?»
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Юран об охоте Воробьева на зайцев: «Что в этом такого? Законом не запрещено. Он же не в баре сидит или ночном клубе во время отпуска? Если бы рыбы наловил, тоже критиковали бы?»

Сергей Юран высказался относительно охоты Дмитрия Воробьева на зайцев.

Нападающий «Локомотива» ранее опубликовал фотографию, на которой он с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.

«У нас что охота запрещена законодательством? Есть понятие открытая охота, когда можно охотиться на птицу, кабана, лося, зайца. И что в этом такого?

Дмитрия – законопослушный гражданин. Законом у нас охота не запрещена. Если бы у нас запретили охотиться на зайцев, наверное, это было бы неправильно.

Но человек же не занимался браконьерством. Он проводит отпуск, любит походить по лесу, по полям, поохотиться. Что в этом такого?

Оставьте человека в покое. Он не нарушал закон. Дмитрий же не в баре сидит или ночном клубе во время отпуска? Он – профессионал.

Ну, любит активный отдых. А если бы летом рыбы наловил, тоже критиковали бы? Это его личная жизнь.

Еще раз повторюсь: Воробьев не нарушал закон, охотившись на зайцев. Вот и все», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoДмитрий Воробьев
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животные и спорт
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