Владимир Путин: «Атмосфера парижской Олимпиады была далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей»

Путин заявил, что атмосфера Олимпиады в Париже была далека от праздника спорта.

Сегодня президент РФ Владимир Путин встретился с победителями и призерами Паралимпийских игр в Париже .

«Сама атмосфера парижской Паралимпиады – так же, как и Олимпиады, надо признать это – была весьма далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей: равенства, дружбы, взаимного уважения культур и традиций, честной спортивной борьбы», – сказал Путин.