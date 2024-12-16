Владимир Путин: «Атмосфера парижской Олимпиады была далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей»
Путин заявил, что атмосфера Олимпиады в Париже была далека от праздника спорта.
Сегодня президент РФ Владимир Путин встретился с победителями и призерами Паралимпийских игр в Париже.
«Сама атмосфера парижской Паралимпиады – так же, как и Олимпиады, надо признать это – была весьма далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей: равенства, дружбы, взаимного уважения культур и традиций, честной спортивной борьбы», – сказал Путин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Р-Спорт»
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