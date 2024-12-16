НБА. «Бруклин» сыграет с «Кливлендом», «Сакраменто» примет «Денвер» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Бруклин » встретится с «Кливлендом ». «Сакраменто » сыграет с «Денвером » у себя дома. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.