НБА. «Бруклин» сыграет с «Кливлендом», «Сакраменто» примет «Денвер» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Бруклин» встретится с «Кливлендом». «Сакраменто» сыграет с «Денвером» у себя дома.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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