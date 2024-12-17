«Аталанта» лидирует в Серии А после 16-го тура. «Наполи» отстает на 2 очка, «Интер» – на 3 при игре в запасе. «Юве» – 6-й, «Милан» – 8-й, «Рома» – 12-я

«Аталанта» осталась лидером Серии А после 16-го тура.

Команда Джан Пьеро Гасперини возглавляет таблицу, набрав 37 очков. «Наполи » идет 2-м, отставая от «Аталанты» на 2 очка.

«Интер », разгромивший «Лацио» (6:0) в сегодняшнем матче, занимает 3-ю строчку и отстает от лидера на 3 очка при матче в запасе. Следом идут «Фиорентина », также имеющая матч в запасе, и «Лацио» – обе команды набрали по 31 баллу.

Шестым в таблице идет «Ювентус », набравший 28 очков, 7-е место занимает «Болонья» с 25 очками. «Милан », набравший 23 очка, идет 8-м, «Рома» с 16 баллами занимает 12-е место.

Замыкает таблицу «Венеция», набравшая 10 баллов. Столько же у идущей на 19-м месте «Монцы».