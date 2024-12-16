Нигматуллин об охоте Воробьева: «Жалко зайчишек. Наверняка это в рамках дозволенного, но для публичного человека не очень гуманная история»

Руслан Нигматуллин оценил охоту Дмитрия Воробьева на зайцев.

Нападающий «Локомотива» ранее опубликовал свою фотографию с ружьем в руках и лежащими перед ним убитыми зайцами.

«Я, как и многие, тоже критически отнесся к его фотографии. Понимаю, что это наверняка разрешенная охота с лицензией – но, по-моему, это не очень гуманная история для публичного человека. Не стоит такие вещи выставлять напоказ общественности.

При этом критиковать его нельзя, потому что охота в рамках дозволенного – это увлечение многих, и отстрел зайцев вроде как не запрещен.

Я сам специально посмотрел эту фотографию и могу сказать, что хороших эмоций она не принесла, мне стало жалко зайчишек», – сказал бывший вратарь «Локомотива » и сборной России.