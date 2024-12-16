Нигматуллин об охоте Воробьева: «Жалко зайчишек. Наверняка это в рамках дозволенного, но для публичного человека не очень гуманная история»
Руслан Нигматуллин оценил охоту Дмитрия Воробьева на зайцев.
Нападающий «Локомотива» ранее опубликовал свою фотографию с ружьем в руках и лежащими перед ним убитыми зайцами.
«Я, как и многие, тоже критически отнесся к его фотографии. Понимаю, что это наверняка разрешенная охота с лицензией – но, по-моему, это не очень гуманная история для публичного человека. Не стоит такие вещи выставлять напоказ общественности.
При этом критиковать его нельзя, потому что охота в рамках дозволенного – это увлечение многих, и отстрел зайцев вроде как не запрещен.
Я сам специально посмотрел эту фотографию и могу сказать, что хороших эмоций она не принесла, мне стало жалко зайчишек», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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