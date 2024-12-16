Фанаты «Барсы» скандировали «В Сегунду» в адрес «Леганеса» во время проигранного матча
Фанаты «Барселоны» призывали отправить «Леганес» в Сегунду.
Каталонцы дома проиграли «Леганесу» (0:1) в 17-м туре Ла Лиги. Клуб из Леганеса на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Скандирования болельщиков «блауграны» с призывами понизить клуб – «В Сегунду» – слышны на видеозаписи трансляций Movistar и DAZN.
Ранее Ла Лига осудила выкрики фанатов «Райо Вальекано» на матче с «Реалом» и реакцию Винисиуса Жуниора. В ответ на насмешки болельщиков «Райо» в свой адрес бразилец показал трибуне два пальца и жест движения вниз, а также сказал: «В Сегунду».
Фанаты «Барсы» отправляли эмодзи обезьян Неу, один написал: «В Сегунду, макака». Защитник «Леганеса» травмировал Ямаля
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Movistar Futbol
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