Фанаты «Барсы» скандировали «В Сегунду» в адрес «Леганеса» во время проигранного матча

Фанаты «Барселоны» призывали отправить «Леганес» в Сегунду.

Каталонцы дома проиграли «Леганесу » (0:1) в 17-м туре Ла Лиги. Клуб из Леганеса на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании .

Скандирования болельщиков «блауграны» с призывами понизить клуб – «В Сегунду» – слышны на видеозаписи трансляций Movistar и DAZN.

Ранее Ла Лига осудила выкрики фанатов «Райо Вальекано» на матче с «Реалом» и реакцию Винисиуса Жуниора. В ответ на насмешки болельщиков «Райо» в свой адрес бразилец показал трибуне два пальца и жест движения вниз, а также сказал: «В Сегунду».

Фанаты «Барсы» отправляли эмодзи обезьян Неу, один написал: «В Сегунду, макака». Защитник «Леганеса» травмировал Ямаля