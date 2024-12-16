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  • Фанаты «Барсы» отправляли эмодзи обезьян Неу, один написал: «В Сегунду, макака». Защитник «Леганеса» травмировал Ямаля
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Фанаты «Барсы» отправляли эмодзи обезьян Неу, один написал: «В Сегунду, макака». Защитник «Леганеса» травмировал Ямаля

Болельщики «Барселоны» оскорбляли игрока «Леганеса» на расовой почве в соцсетях.

Каталонский клуб дома проиграл 0:1 в матче Ла Лиги.

В первом тайме полузащитник «Леганеса» Иван Неу выполнил подкат против вингера католонцев Ламина Ямаля. Футболист «Барселоны» получил повреждение, но доиграл до 75-й минуты встречи, после чего был заменен. Игрок пропустит 3-4 недели.

В социальных сетях фанаты катлонцев отправляли игроку «Леганеса» эмодзи обезьян, один из комментариев был таким: «В Сегунду, макака».

Изображение: instagram.com/neyou19

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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