Фанаты «Барсы» отправляли эмодзи обезьян Неу, один написал: «В Сегунду, макака». Защитник «Леганеса» травмировал Ямаля
Болельщики «Барселоны» оскорбляли игрока «Леганеса» на расовой почве в соцсетях.
Каталонский клуб дома проиграл 0:1 в матче Ла Лиги.
В первом тайме полузащитник «Леганеса» Иван Неу выполнил подкат против вингера католонцев Ламина Ямаля. Футболист «Барселоны» получил повреждение, но доиграл до 75-й минуты встречи, после чего был заменен. Игрок пропустит 3-4 недели.
В социальных сетях фанаты катлонцев отправляли игроку «Леганеса» эмодзи обезьян, один из комментариев был таким: «В Сегунду, макака».
Изображение: instagram.com/neyou19
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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