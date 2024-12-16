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  • «Химкам» конец, если Садыгов отойдет от футбола. Область не сможет финансировать клуб в таком объеме, задача будет быстро сходить к каждому футболисту и сказать: «Мы банкроты». Гурцкая об аресте инвестора
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«Химкам» конец, если Садыгов отойдет от футбола. Область не сможет финансировать клуб в таком объеме, задача будет быстро сходить к каждому футболисту и сказать: «Мы банкроты». Гурцкая об аресте инвестора

Тимур Гурцкая высказался о ситуации вокруг Туфана Садыгова.

Ранее инвестор «Химок» был отправлен под домашний арест на месяц и 18 суток по делу о мошенничестве в особо крупном размере

– Если Садыгов отойдет от футбола, «Химкам» конец. Они не выберутся из этой ситуации, потому что область не сможет финансировать «Химки» в таком объеме. Такую планку задрал клуб.

– До Садыгова у «Химок» не было частного инвестора?

– Нет, все было на Московской области. Сейчас она не справится с задранной платежной ведомостью.

Если Туфан отойдет от финансирования команды, то задача «Химок» будет состоять в том, чтобы максимально быстро сходить к каждому футболисту и сказать: «Мы банкроты».

В таком случае в нынешнем виде «Химки» больше не будут существовать, – заявил агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

«Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей по зарплате, премиальным, трансферам, судам (Иван Карпов) 

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Туфан Садыгов
деньги
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
Это футбол, брат!
Тимур Гурцкая
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