«Химкам» конец, если Садыгов отойдет от футбола. Область не сможет финансировать клуб в таком объеме, задача будет быстро сходить к каждому футболисту и сказать: «Мы банкроты». Гурцкая об аресте инвестора

Тимур Гурцкая высказался о ситуации вокруг Туфана Садыгова.

Ранее инвестор «Химок» был отправлен под домашний арест на месяц и 18 суток по делу о мошенничестве в особо крупном размере

– Если Садыгов отойдет от футбола, «Химкам» конец. Они не выберутся из этой ситуации, потому что область не сможет финансировать «Химки» в таком объеме. Такую планку задрал клуб.

– До Садыгова у «Химок» не было частного инвестора?

– Нет, все было на Московской области. Сейчас она не справится с задранной платежной ведомостью.

Если Туфан отойдет от финансирования команды, то задача «Химок» будет состоять в том, чтобы максимально быстро сходить к каждому футболисту и сказать: «Мы банкроты».

В таком случае в нынешнем виде «Химки» больше не будут существовать, – заявил агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

«Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей по зарплате, премиальным, трансферам, судам (Иван Карпов)