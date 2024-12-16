«Химкам» конец, если Садыгов отойдет от футбола. Область не сможет финансировать клуб в таком объеме, задача будет быстро сходить к каждому футболисту и сказать: «Мы банкроты». Гурцкая об аресте инвестора
Ранее инвестор «Химок» был отправлен под домашний арест на месяц и 18 суток по делу о мошенничестве в особо крупном размере
– Если Садыгов отойдет от футбола, «Химкам» конец. Они не выберутся из этой ситуации, потому что область не сможет финансировать «Химки» в таком объеме. Такую планку задрал клуб.
– До Садыгова у «Химок» не было частного инвестора?
– Нет, все было на Московской области. Сейчас она не справится с задранной платежной ведомостью.
Если Туфан отойдет от финансирования команды, то задача «Химок» будет состоять в том, чтобы максимально быстро сходить к каждому футболисту и сказать: «Мы банкроты».
В таком случае в нынешнем виде «Химки» больше не будут существовать, – заявил агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».
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