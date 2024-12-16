Депутат Милонов: «Наши футболисты, как дурачки, летят отдыхать на Мальдивы. Цыганское золото, тянутся они туда почему-то. Есть много интересных мест в России»

Виталий Милонов высказался касательно отдыха российских футболистах на Мальдивах.

– Российские футболисты летят отдыхать каждую зиму на Мальдивы?

– Вопрос к их руководителям клубов. Видно, что люди мыслят примитивными категориями. Видимо, у них очень большие нагрузки, раз хотят отдохнуть на побережье теплого моря.

Много есть мест с теплыми морями, но, видимо, примитивным канонам благополучия и люкса соответствуют только Мальдивы – наши футболисты, как дурачки, летят отдыхать туда.

– Рекомендовали бы вы посещать российские курорты?

– У нас, как и в Европе, нет круглогодичных курортов.

Другое дело, что Мальдивы – это одна из множества локаций, но она настолько избита и изъезжена пошлым имиджем… Там смотреть-то нечего.

Мальдивы – цыганское золото, тянутся туда они почему-то – мне это непонятно. Есть много интересных мест в нашей стране, которые можно посмотреть.

– Что клубы могут сделать в этой ситуации?

– Обговорить с футболистами, что они должны следить за репутацией, – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов .