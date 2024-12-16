«Реал» из-за неисправности самолета на 3 часа отложил вылет в Катар на финал Межконтинентального кубка

«Реал» отложил вылет на финал Межконтинентального кубка из-за поломки самолета.

Рейс команды в Доху задержится на три часа из-за неисправности в трюме воздушного судна. Было принято решение перенести вылет, а также сменить самолет.

Мадридцы сыграют против мексиканской «Пачуки» в финале кубка, который пройдет в среду.

По новому плану команда приземлится в Катаре сегодня вечером. Мадридцы расположатся в 18 километрах от стадиона «Лусаил», где будет сыгран финал.

На стадионе, принимавшем финал ЧМ-2022, также пройдут тренировки обеих команд и пресс-конференции Карло Анчелотти и одного из игроков.

На данный момент планируется, что команда вылетит в Мадрид сразу после финала и приземлится рано утром в четверг. В воскресенье «Реалу» предстоит дома сыграть с «Севильей» в Ла Лиге.

Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Модрич, Куртуа, Тчуамени, Асенсио – в заявке «Реала» на Межконтинентальный кубок