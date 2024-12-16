ЦСКА готов продать Келвена за 12 млн евро, чтобы купить нападающего (Иван Карпов)
ЦСКА может продать Келвена.
Московский клуб готов продать 23-летнего защитника за 12 миллионов евро, об этом сообщил журналист Иван Карпов.
В случае этой продажи ЦСКА намерен приобрести футболиста на замену бразильцу за разумные деньги, а также подписать нападающего.
В нынешнем сезоне Келвен сыграл 15 матчей в Мир РПЛ, забил 3 мяча и сделал 2 передачи, проводя на поле в среднем 67 минут.
Статистику футболиста можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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