ЦСКА готов продать Келвена за 12 млн евро, чтобы купить нападающего (Иван Карпов)

ЦСКА может продать Келвена.

Московский клуб готов продать 23-летнего защитника за 12 миллионов евро, об этом сообщил журналист Иван Карпов.

В случае этой продажи ЦСКА намерен приобрести футболиста на замену бразильцу за разумные деньги, а также подписать нападающего.

В нынешнем сезоне Келвен сыграл 15 матчей в Мир РПЛ , забил 3 мяча и сделал 2 передачи, проводя на поле в среднем 67 минут.

Статистику футболиста можно изучить здесь .