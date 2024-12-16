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ЦСКА готов продать Келвена за 12 млн евро, чтобы купить нападающего (Иван Карпов)

ЦСКА может продать Келвена.

Московский клуб готов продать 23-летнего защитника за 12 миллионов евро, об этом сообщил журналист Иван Карпов.

В случае этой продажи ЦСКА намерен приобрести футболиста на замену бразильцу за разумные деньги, а также подписать нападающего.

В нынешнем сезоне Келвен сыграл 15 матчей в Мир РПЛ, забил 3 мяча и сделал 2 передачи, проводя на поле в среднем 67 минут.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoКелвен
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoЦСКА
Иван Карпов
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