Арестован инвестор «Химок» Садыгов (Иван Карпов)

Арестован инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , бизнесмен находится в одном из следственных изоляторов.

Во вторник прошли обыски в его компаниях. По данным источника, задержание, вероятно, не связано с финансовыми проблемами клуба из Подмосковья. В октябре сообщалось о трехмесячных задержках по зарплате в «Химках», однако Садыгов это опровергал .

Как отмечает источник, скорее всего, арест вызван коммерческой деятельностью предпринимателя.

«Химки» должны 5,5 млн рублей поставщику продуктов питания. Клуб год не оплачивал услуги