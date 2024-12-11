Арестован инвестор «Химок» Садыгов (Иван Карпов)
Арестован инвестор «Химок» Туфан Садыгов.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, бизнесмен находится в одном из следственных изоляторов.
Во вторник прошли обыски в его компаниях. По данным источника, задержание, вероятно, не связано с финансовыми проблемами клуба из Подмосковья. В октябре сообщалось о трехмесячных задержках по зарплате в «Химках», однако Садыгов это опровергал.
Как отмечает источник, скорее всего, арест вызван коммерческой деятельностью предпринимателя.
«Химки» должны 5,5 млн рублей поставщику продуктов питания. Клуб год не оплачивал услуги
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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