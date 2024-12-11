Матч на первенство мира. 13-я партия. Гукеш белыми сыграл вничью с Дином Лижэнем
Гукеш сыграл вничью с Дином Лижэнем в 13-й партии матча за звание чемпиона мира.
Матч на первенство мира
Остров Сентоса, Сингапур
13-я партия
11 декабря
Гукеш Доммараджу (Индия) – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5
Общий счет: 6,5:6,5
ПРИМЕЧАНИЕ: будет сыграно 14 партий. Контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 41 хода.
Предложение ничьей не допускается до 40 хода. В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: четыре партии с контролем времени 15 минут + 10 секунд на ход.
Если счет остается равным, то играются две партии с контролем времени 10 минут + 5 секунд на ход, и далее при необходимости еще две партии с контролем 3 минуты + 2 секунды на ход. Если и после этого счет остается равным, блиц-партии продолжаются до первой победы.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем