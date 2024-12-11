Матч на первенство мира. 13-я партия. Гукеш белыми сыграл вничью с Дином Лижэнем

Гукеш сыграл вничью с Дином Лижэнем в 13-й партии матча за звание чемпиона мира.

Матч на первенство мира

Остров Сентоса, Сингапур

13-я партия

11 декабря

Гукеш Доммараджу (Индия) – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5

Общий счет : 6,5:6,5

ПРИМЕЧАНИЕ : будет сыграно 14 партий. Контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 41 хода.

Предложение ничьей не допускается до 40 хода. В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: четыре партии с контролем времени 15 минут + 10 секунд на ход.

Если счет остается равным, то играются две партии с контролем времени 10 минут + 5 секунд на ход, и далее при необходимости еще две партии с контролем 3 минуты + 2 секунды на ход. Если и после этого счет остается равным, блиц-партии продолжаются до первой победы.