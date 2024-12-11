Флик дисквалифицирован на 2 матча, тренер «Барсы» не сможет руководить командой в играх с «Леганесом» и «Атлетико». Клуб подаст апелляцию
Ханси Флик из-за бана не будет руководить «Барсой» в игре с «Атлетико».
Главного тренера «Барселоны» удалил судья судья Алехандро Муньис за несогласие с его решением назначить пенальти в ворота каталонцев в матче Ла Лиги против «Бетиса» (2:2). Утверждалось, что немца могут дисквалифицировать минимум на 2 игры.
В «Барсе» посчитали несправедливым удаление Флика, так как тренер не спорил с судьей напрямую. Клуб оспорил решение арбитра.
Однако дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал Флика на два матча. Таким образом, он не сможет руководить командой в ближайших играх Примеры – против «Леганеса» 15 декабря и «Атлетико» 21-го.
У «Барселоны» есть 10 дней на то, чтобы обжаловать это решение, и клуб подаст апелляцию.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
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