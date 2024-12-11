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Эйден Макгиди: «США участвовали в конфликтах по всей планете, но никто не отстранял их. Они всегда участвовали в Олимпиадах, а Россия почему не может?»

Эйден Макгиди высказался об отстранении России по политическим мотивам.

– Вы живете в Глазго и заявляете, что готовы приехать в Россию. Что в Шотландии говорят о политической ситуации?

– Сложно сказать. Потому что многие люди в Великобритании не очень погружены в этот вопрос.

Что касается моего мнения, то глобально я не согласен с тем, что происходит. И думаю, что Запад, возможно, подтолкнул Россию к нынешней ситуации.

– Миралем Пьянич после трансфера в ЦСКА призвал международный спорт отказаться от двойных стандартов.

– Я согласен с ним. США участвовали в конфликтах во многих странах по всей планете, но никто никогда не отстранял их спортсменов и сборные от соревнований. Они всегда участвовали в Олимпиадах. А Россия почему не может?

Футбол должен оставаться вне политики! Я искренне не понимаю, почему игроки должны быть наказаны.

Но вы знаете, что интересно. Еще недавно для западных СМИ история с Россией и Украиной была масштабной, наиважнейшей. Каждый день это было во всех газетах. А сейчас: бац – и внезапно все исчезло. Теперь об этом мало что пишут и говорят.

– Почему?

– Не знаю, возможно, это выбивается из информационной повестки. Но факт в том, что у нас почти никто уже не пишет о об этом.

– Из-за победы Дональда Трампа на выборах в США?

– Возможно, из-за этого. Возможно, из-за войны в Газе... Сейчас можно увидеть гораздо больше новостей об этом конфликте, чем о России и Украине.

А раньше, помню, каждый день появлялись новости: Абрамович вынужден продать «Челси», активы россиян заморожены и так далее. Но в определенный момент все пропало... – сказал бывший хавбек «Спартака» и сборной Ирландии Макгиди.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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