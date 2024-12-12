У «Ман Сити» 1 победа в 10 последних матчах – сегодня 0:2 с «Ювентусом». Дальше – «МЮ»
«Ман Сити» выиграл только 1 из 10 последних матчей во всех турнирах.
Команда под руководством Пепа Гвардиолы уступила «Ювентусу» на везде со счетом 0:2 в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Таким образом, в 10 последних матчах «Манчестер Сити» дважды сыграл вничью, потерпел 7 поражений и одержал только 1 победу.
В следующем матче «горожане» на своем поле примут «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ. Игра пройдет 15 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем