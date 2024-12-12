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У «Ман Сити» 1 победа в 10 последних матчах – сегодня 0:2 с «Ювентусом». Дальше – «МЮ»

«Ман Сити» выиграл только 1 из 10 последних матчей во всех турнирах.

Команда под руководством Пепа Гвардиолы уступила «Ювентусу» на везде со счетом 0:2 в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

Таким образом, в 10 последних матчах «Манчестер Сити» дважды сыграл вничью, потерпел 7 поражений и одержал только 1 победу. 

В следующем матче «горожане» на своем поле примут «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре АПЛ. Игра пройдет 15 декабря.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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