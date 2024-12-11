СКА возвращается на «СКА-Арену»: «С 17 декабря будем играть на самой большой хоккейной арене в мире. Больше крутой атмосферы и болельщиков!»

СКА объявил, что возвращается на «СКА-Арену».

«Следующие матчи – на «СКА-Арене».

С 17 декабря СКА будет играть на самой большой хоккейной арене в мире. Больше крутой атмосферы и больше болельщиков!» – говорится в сообщении СКА.

Напомним, «СКА-Арена », сданная в эксплуатацию в 2023 году, вмещает 21 500 зрителей. СКА переехал на нее по ходу минувшего сезона и провел там первый матч 11 февраля.

Летом на территории арены произошел пожар . После этого СКА объявил о возвращении в Ледовый дворец , где планировал провести весь сезон-2024/25.

Похоже, СКА резко вернется на «СКА-Арену». Неужели переезд – больше не проблема?