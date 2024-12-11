СКА возвращается на «СКА-Арену»: «С 17 декабря будем играть на самой большой хоккейной арене в мире. Больше крутой атмосферы и болельщиков!»
СКА объявил, что возвращается на «СКА-Арену».
«Следующие матчи – на «СКА-Арене».
С 17 декабря СКА будет играть на самой большой хоккейной арене в мире. Больше крутой атмосферы и больше болельщиков!» – говорится в сообщении СКА.
Напомним, «СКА-Арена», сданная в эксплуатацию в 2023 году, вмещает 21 500 зрителей. СКА переехал на нее по ходу минувшего сезона и провел там первый матч 11 февраля.
Летом на территории арены произошел пожар. После этого СКА объявил о возвращении в Ледовый дворец, где планировал провести весь сезон-2024/25.
Похоже, СКА резко вернется на «СКА-Арену». Неужели переезд – больше не проблема?
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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