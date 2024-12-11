Двукратный чемпион мира Раццетти: «Российские пловцы ни в чем не виноваты, их давно надо было допустить до стартов. То, что они вернулись, правильно»
Пловец Раццетти заявил, что россиян давно нужно было допустить к турнирам.
Российские пловцы в нейтральном статусе выступают на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште.
«Я знаю Илью Бородина уже давно, еще с чемпионата Европы 2021 года. Он тогда победил, а я стал вторым. Он отличный парень. Я очень рад, что он снова выступает.
Конечно, для российских пловцов несколько лет пропускать крупные старты – это тяжело. Они ни в чем не виноваты, их давно надо было допустить до стартов. Я считаю, то, что они вернулись, правильно», – сказал двукратный чемпион мира итальянец Альберто Раццетти в эфире «Матч ТВ».
Пловцы побоялись ехать нейтралами на Олимпиаду. А спустя 4 месяца собрали команду на ЧМ 🤷♂️
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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