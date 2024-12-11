Батраков получил премию «Первая пятерка» лучшему молодому игроку года в РПЛ. Хавбек «Локо» опередил Козлова

Алексей Батраков назван лучшим молодым футболистом Мир РПЛ в 2024 году.

19-летний полузащитник «Локомотива» победил в голосовании премии «Первая пятерка», которую вручает Детская футбольная лига (ДФЛ ) имени Виктора Горлова.

На приз были номинированы 12 игроков : Алексей Батраков («Локомотив»), Абакар Гаджиев («Динамо» Махачкала ), Ярослав Гладышев («Динамо»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН »), Данила Козлов («Краснодар »), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба – «Ростов »), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Илья Рожков («Рубин »), Никита Салтыков («Локомот ив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

Алексея лучшим назвали 98 из 105 экспертов, игрок «Локо» набрал 518 баллов. Второе место в голосовании занял Данила Козлов (237), третье – Илья Рожков (166). В пятерку также вошли Ярослав Гладышев (160) и Андрей Лангович (136).

Премия «Первая пятерка» вручается с 2002 года. Ранее ее лауреатами становились два футболиста «Локомотива » – в 2004 году Динияр Билялетдинов, в 2015 году – Алексей Миранчук.

В 2023 году обладателем премии стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.