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Батраков получил премию «Первая пятерка» лучшему молодому игроку года в РПЛ. Хавбек «Локо» опередил Козлова

Алексей Батраков назван лучшим молодым футболистом Мир РПЛ в 2024 году.

19-летний полузащитник «Локомотива» победил в голосовании премии «Первая пятерка», которую вручает Детская футбольная лига (ДФЛ) имени Виктора Горлова.

На приз были номинированы 12 игроков: Алексей Батраков («Локомотив»), Абакар Гаджиев («Динамо» Махачкала), Ярослав Гладышев («Динамо»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Данила Козлов («Краснодар»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Илья РожковРубин»), Никита Салтыков («Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

Алексея лучшим назвали 98 из 105 экспертов, игрок «Локо» набрал 518 баллов. Второе место в голосовании занял Данила Козлов (237), третье – Илья Рожков (166). В пятерку также вошли Ярослав Гладышев (160) и Андрей Лангович (136).

Премия «Первая пятерка» вручается с 2002 года. Ранее ее лауреатами становились два футболиста «Локомотива» – в 2004 году Динияр Билялетдинов, в 2015 году – Алексей Миранчук.

В 2023 году обладателем премии стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ДФЛ
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