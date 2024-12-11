Батраков получил премию «Первая пятерка» лучшему молодому игроку года в РПЛ. Хавбек «Локо» опередил Козлова
19-летний полузащитник «Локомотива» победил в голосовании премии «Первая пятерка», которую вручает Детская футбольная лига (ДФЛ) имени Виктора Горлова.
На приз были номинированы 12 игроков: Алексей Батраков («Локомотив»), Абакар Гаджиев («Динамо» Махачкала), Ярослав Гладышев («Динамо»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Данила Козлов («Краснодар»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Илья Рожков («Рубин»), Никита Салтыков («Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).
Алексея лучшим назвали 98 из 105 экспертов, игрок «Локо» набрал 518 баллов. Второе место в голосовании занял Данила Козлов (237), третье – Илья Рожков (166). В пятерку также вошли Ярослав Гладышев (160) и Андрей Лангович (136).
Премия «Первая пятерка» вручается с 2002 года. Ранее ее лауреатами становились два футболиста «Локомотива» – в 2004 году Динияр Билялетдинов, в 2015 году – Алексей Миранчук.
В 2023 году обладателем премии стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
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