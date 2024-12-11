ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии. ФИФА официально объявила

Саудовская Аравия примет ЧМ-2034.

ФИФА сегодня официально объявила это на внеочередном конгрессе.

Саудовская Аравия была единственным кандидатом на проведение турнира.

Ранее на организацию ЧМ-2034 претендовала Австралия, но в итоге она передумала направлять документы .

ЧМ-2034 отдали Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив. Как так получилось?