Кубок НБА. 1/4 финала. «Нью-Йорк» примет «Атланту», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Хьюстоном»
Сегодня в рамках 1/4 финала Кубка НБА пройдут два матча.
«Нью-Йорк» примет на своей площадке «Атланту», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Хьюстоном».
НБА
1/4 финала
Восток
Запад
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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