Кубок НБА. 1/4 финала. «Нью-Йорк» примет «Атланту», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Хьюстоном»

Сегодня в рамках 1/4 финала Кубка НБА пройдут два матча.

«Нью-Йорк » примет на своей площадке «Атланту», «Голден Стэйт » сыграет в гостях с «Хьюстоном ». НБА Кубок НБА 1/4 финала Восток Запад ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.