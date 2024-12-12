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  • «Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 6-го тура, «Барса» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Бавария» – 10-я, «Реал» – 20-й, «Ман Сити» – 22-й. «РБ Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз» вылетели
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«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 6-го тура, «Барса» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Бавария» – 10-я, «Реал» – 20-й, «Ман Сити» – 22-й. «РБ Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз» вылетели

«Барселона» вышла на 2-е место в таблице Лиги чемпионов после 6-го тура.

Лидером таблицы остается «Ливерпуль» – единственная команда, выигравшая все матчи в общем этапе. Команда Арне Слота набрала 18 очков.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место. Следом в таблице располагаются «Арсенал», «Байер», «Астон Вилла», «Интер», «Брест» и «Лилль» – у них по 13 очков.

«Боруссия», «Бавария», «Атлетико» и «Милан», набравшие по 12 очков, занимают места с 9-го по 12-е. «Реал» с 9 очками идет на 20-м месте, «Манчестер Сити» (8) – на 22-м, «ПСЖ» (7) – на 25-м.

«РБ Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз», не набравшие ни одного очка, лишились шансов на выход в плей-офф.

Напомним, что с этого сезона турнир проводится в новом формате. Нет разделения на группы, вместо них общая таблица, все команды проводят по 8 матчей с разными соперниками.

В 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую выходят первые восемь команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи, остальные – вылетают из еврокубков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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