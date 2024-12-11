36

European Aquatics не упомянула Лифинцева в публикации о призерах чемпионат мира по плаванию на короткой воде

European Aquatics не упомянула Лифинцева в публикации о призерах ЧМ по плаванию.

Сегодня российский пловец Мирон Лифинцев выиграл золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине, установив юниорский мировой рекорд. 

Европейская лига плавания (European Aquatics) в соцсети опубликовала результаты только серебряного и бронзового призеров. 

«Насколько быстрым был этот финал?! Хуберт Кош и Каспер Стоковски заняли места на подиуме», – говорится в публикации. 

Российские пловцы на турнире выступают в нейтральном статусе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: European Aquatics
Мирон Лифинцев
чемпионат мира на короткой воде
European Aquatics (LEN)
logoсборная России
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Климент Колесников: «Не жалею, что не поехал на чемпионат мира, я сейчас сижу и переживаю за ребят, когда никогда не переживал»
1сегодня, 18:49
🥇🥇 Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев выиграл золото, сборная России победила в смешанной эстафете
118сегодня, 18:17
Верите? У России золото ЧМ в плавании: наш метеор побил рекорд и заставил организаторов хитрить
22сегодня, 18:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Хуберт Кош: «После заплыва с Лифинцевым мы не успели поговорить, но обязательно скажу ему, что это было круто и я рад за него»
1 минуту назад
Климент Колесников: «Не жалею, что не поехал на чемпионат мира, я сейчас сижу и переживаю за ребят, когда никогда не переживал»
1сегодня, 18:49
🥇🥇 Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев выиграл золото, сборная России победила в смешанной эстафете
118сегодня, 18:17
Чикунова, Клепикова, Пригода, Корнев, Жигалов вышли в финал на ЧМ по плаванию на короткой воде, Ефимова и Трофимова выбыли в полуфиналах
1сегодня, 18:01
Михаил Дегтярев: «Золото Лифинцева — это первая ласточка. Берем курс на полное и безоговорочное возвращение России на мировую спортивную арену»
3сегодня, 17:40
У Лифинцева не взяли флэш-интервью после победы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде
41сегодня, 17:36
Дмитрий Губерниев: «Глядя на счастливое лицо Лифинцева, понимаешь, какие сволочи те, кто отговаривал пловцов получать нейтральный статус. Их не просто отговорили, им угрожали!»
71сегодня, 17:13
Мирон Лифинцев с юниорским мировым рекордом победил на чемпионате мира по плаванию на короткой воде
10сегодня, 17:00
Кирилл Пригода установил рекорд России в плавании на короткой воде на 100 м брассом
4сегодня, 10:35
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Чикунова, Ефимова, Клепикова, Трофимова, Пригода, Корнев прошли в полуфиналы, Жаворонков выбыл
40сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
1сегодня, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Рекомендуем