European Aquatics не упомянула Лифинцева в публикации о призерах чемпионат мира по плаванию на короткой воде

European Aquatics не упомянула Лифинцева в публикации о призерах ЧМ по плаванию.

Сегодня российский пловец Мирон Лифинцев выиграл золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине, установив юниорский мировой рекорд.

Европейская лига плавания (European Aquatics) в соцсети опубликовала результаты только серебряного и бронзового призеров.

«Насколько быстрым был этот финал?! Хуберт Кош и Каспер Стоковски заняли места на подиуме», – говорится в публикации.

Российские пловцы на турнире выступают в нейтральном статусе.