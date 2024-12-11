European Aquatics не упомянула Лифинцева в публикации о призерах чемпионат мира по плаванию на короткой воде
European Aquatics не упомянула Лифинцева в публикации о призерах ЧМ по плаванию.
Сегодня российский пловец Мирон Лифинцев выиграл золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине, установив юниорский мировой рекорд.
Европейская лига плавания (European Aquatics) в соцсети опубликовала результаты только серебряного и бронзового призеров.
«Насколько быстрым был этот финал?! Хуберт Кош и Каспер Стоковски заняли места на подиуме», – говорится в публикации.
Российские пловцы на турнире выступают в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: European Aquatics
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