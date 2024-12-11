🥇 Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев выиграл золото, Суркова и Мишарина выступят в финалах
Лифинцев, Суркова и Мишарина выступят в финалах на ЧМ на короткой воде.
11 декабря пройдет второй день турнира.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024
Будапешт, Венгрия
Финалы
Женщины
100 м, спина
1. Реган Смит (США) – 54,55
2. Кэтрин Беркофф (США) – 54,93
3. Ингрид Уилм (Канада) – 55,75
50 м, баттерфляй
20:35
Участница из России: Арина Суркова.
800 м, вольный стиль
12:57 – заплыв с участием Дьяковой
20:50 – сильнейший заплыв с участием Мишариной
Участницы из России: Софья Дьякова, Ксения Мишарина.
Мужчины
100 м, спина
1. Мирон Лифинцев (Россия) – 48,76
2. Хуберт Кош (Венгрия) – 48,79
3. Каспер Стоковски (Польша) – 49,16
4. Павел Самусенко (Россия) – 49,20
50 м, баттерфляй
20:42
Микст
4х50 м, комбинированная эстафета
21:06
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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