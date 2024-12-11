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🥇 Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев выиграл золото, Суркова и Мишарина выступят в финалах

Лифинцев, Суркова и Мишарина выступят в финалах на ЧМ на короткой воде.

11 декабря пройдет второй день турнира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Финалы

Женщины

100 м, спина

1. Реган Смит (США) – 54,55

2. Кэтрин Беркофф (США) – 54,93

3. Ингрид Уилм (Канада) – 55,75

50 м, баттерфляй

20:35

Участница из России: Арина Суркова.

800 м, вольный стиль

12:57 – заплыв с участием Дьяковой

20:50 – сильнейший заплыв с участием Мишариной

Участницы из России: Софья Дьякова, Ксения Мишарина.

Мужчины

100 м, спина

1. Мирон Лифинцев (Россия) – 48,76

2. Хуберт Кош (Венгрия) – 48,79

3. Каспер Стоковски (Польша) – 49,16

4. Павел Самусенко (Россия) – 49,20

50 м, баттерфляй

20:42

Микст

4х50 м, комбинированная эстафета

21:06

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Мирон Лифинцев
logoсборная России
logoсборная России жен
Софья Дьякова
Павел Самусенко
чемпионат мира на короткой воде
Арина Суркова
плавание
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Ксения Мишарина
logoКэтрин Беркофф
Ингрид Уилм
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