Капелло о Гвардиоле: «Слишком заносчив и самонадеян. Иногда терял трофеи, желая доказать, что побеждает он, а не игроки»
Фабио Капелло высказался о негативных чертах Пепа Гвардиолы.
«Гвардиола – великий тренер, но он слишком заносчив и самонадеян.
Иногда он даже терял трофеи, потому что хотел доказать, что побеждает он, а не игроки. Поэтому он оставлял ключевых игроков вне важных матчей.
По моему мнению, это была попытка отобрать внимание и заслуги у своей команды», – сказал экс-тренер «Реала», «Милана», «Ювентуса» и «Ромы».
Пеп о приходе в «Ман Сити»: «Многие говорили: «Он побеждает, потому что он в «Барсе» с Месси. Он должен доказать в Англии». Хорошо, мы сделали это»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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