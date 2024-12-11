Капелло о Гвардиоле: «Слишком заносчив и самонадеян. Иногда терял трофеи, желая доказать, что побеждает он, а не игроки»

Фабио Капелло высказался о негативных чертах Пепа Гвардиолы.

«Гвардиола – великий тренер, но он слишком заносчив и самонадеян.

Иногда он даже терял трофеи, потому что хотел доказать, что побеждает он, а не игроки. Поэтому он оставлял ключевых игроков вне важных матчей.

По моему мнению, это была попытка отобрать внимание и заслуги у своей команды», – сказал экс-тренер «Реала», «Милана», «Ювентуса» и «Ромы».

Пеп о приходе в «Ман Сити»: «Многие говорили: «Он побеждает, потому что он в «Барсе» с Месси. Он должен доказать в Англии». Хорошо, мы сделали это»