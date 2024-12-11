Испания, Португалия и Марокко примут ЧМ-2030. В Аргентине, Уругвае и Парагвае пройдет по одному матчу
Стали известны страны-хозяйки ЧМ-2030.
Испания, Португалия и Марокко примут чемпионат мира в 2030 году. ФИФА сегодня официально объявила это на внеочередном конгрессе в Цюрихе.
Аргентина, Уругвай и Парагвай также станут «хозяевами столетнего юбилея», проведя по одному матчу открытия.
ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии. ФИФА официально объявила
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
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