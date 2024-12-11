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Комитет Госдумы по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене Fan ID

В Госдуме рекомендовали отклонить проект об отмене Fan ID.

«Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту рекомендует Государственной Думе проект федерального закона... (об отмене системы идентификации зрителей)... отклонить», – сказано в документе.

Кроме того, в заключении по данному проекту отмечается, что кабинет министров ранее также не поддержал законопроект.

В документе уточняется, что в пояснительной записке к законопроекту не приведена аргументация, основанная на анализе правоприменительной практики данного федерального закона, в том числе не приведены данные, которые свидетельствуют о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования. Предлагаемые законопроектом изменения направлены на отмену ФЗ от 30 декабря 2021 года № 462-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», которым с 1 июня 2022 года введена обязательная идентификация и аутентификация зрителей и участников только тех официальных спортивных соревнований, которые указаны в распоряжении правительства РФ.

В настоящее время в числе таких соревнований только два по одному вида спорта – это чемпионат России по футболу среди клубов Премьер-лиги и финал Фонбет Кубка России.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
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